СМИ узнали, что случилось с доходами покинувшего Россию музыканта

2026-03-09T17:38+0300
2026-03-09T17:38+0300
2026-03-09T17:38+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ.
Российские доходы уехавшего из страны лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко удвоились в 2025 году, сообщает Life
.
"За прошлый год он заработал в России почти 40 миллионов рублей", — говорится в публикации.
По данным издания, 57-летний музыкант, покинув страну, сохранил свой бизнес на родине. Компания "Лагуна", занимающаяся продажей музыкальных произведений, последние три года демонстрировала двукратное увеличение чистой прибыли каждый год. В 2023 году выручка составила 7,7 миллиона рублей, в 2024 — увеличилась до 15,3 миллиона, а за прошедший год достигла 38,9 миллиона рублей.
В 2022 году Илья Лагутенко выразил несогласие с действиями российских властей по поводу ситуации на Украине
и заявил о приостановке работы своей группы.
В октябре прошлого года музыкант продлил права на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года.
По сообщениям "Российской газеты", в январе во Владивостоке
некоторые члены общественности и почетные жители города выступили за лишение Лагутенко этого звания, в частности из-за его редких визитов в Россию и текущего проживания за границей.
