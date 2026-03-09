СМИ узнали, что случилось с доходами покинувшего Россию музыканта

https://1prime.ru/20260309/lagutenko-868150107.html

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российские доходы уехавшего из страны лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко удвоились в 2025 году, сообщает Life. "За прошлый год он заработал в России почти 40 миллионов рублей", — говорится в публикации.По данным издания, 57-летний музыкант, покинув страну, сохранил свой бизнес на родине. Компания "Лагуна", занимающаяся продажей музыкальных произведений, последние три года демонстрировала двукратное увеличение чистой прибыли каждый год. В 2023 году выручка составила 7,7 миллиона рублей, в 2024 — увеличилась до 15,3 миллиона, а за прошедший год достигла 38,9 миллиона рублей. В 2022 году Илья Лагутенко выразил несогласие с действиями российских властей по поводу ситуации на Украине и заявил о приостановке работы своей группы. В октябре прошлого года музыкант продлил права на товарный знак "Мумий Тролль" в России до 2035 года. По сообщениям "Российской газеты", в январе во Владивостоке некоторые члены общественности и почетные жители города выступили за лишение Лагутенко этого звания, в частности из-за его редких визитов в Россию и текущего проживания за границей.

