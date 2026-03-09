Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко рассказал о "долге" Белоруссии перед Узбекистаном - 09.03.2026
Политика
Лукашенко рассказал о "долге" Белоруссии перед Узбекистаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике рады видеть трудолюбивых мигрантов из Узбекистана, и рассказал о "долге" перед этой страной. | 09.03.2026, ПРАЙМ
21:20 09.03.2026
 
Лукашенко рассказал о "долге" Белоруссии перед Узбекистаном

Лукашенко: Белоруссия в долгу перед узбеками и рада видеть мигрантов из этой страны

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике рады видеть трудолюбивых мигрантов из Узбекистана, и рассказал о "долге" перед этой страной.
"Мы знаем, что вы в годы Великой Отечественной войны немало сделали для белорусов. Многие из наших людей находили убежище в Узбекистане, к ним относились по-человечески. В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны (СССР - ред.)", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Слова главы белорусского государства приводит агентство Белта.
Президент Белоруссии отметил, что в республике рады принимать трудолюбивых людей из Узбекистана.
"Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост, как у вас, народонаселения. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать", - сказал Лукашенко.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Детей трудовых мигрантов в 18 лет могут обязать выехать из России
21 февраля, 19:29
Глава государства отметил, что в плане приема мигрантов в Белоруссии есть жесткий порядок. "Наверное, это даже лучше для тех, кто приезжает. Они четко понимают, что мы берем людей на конкретную работу. Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей - ясли, сад, школа, образование высшее. На равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте", - продолжил глава государства.
Он добавил, что у Белоруссии большие возможности в плане приема трудовых мигрантов. "С удовольствием люди едут, работают. Поэтому в этом отношении мы готовы с нашими братьями из Узбекистана работать", - подчеркнул Лукашенко.
 
