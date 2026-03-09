Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 09.03.2026
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями. И эти последствия видны уже сегодня - будь то в энергетике и финансах, торговле, транспорте или миграции населения", - сказала фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями. И эти последствия видны уже сегодня - будь то в энергетике и финансах, торговле, транспорте или миграции населения", - сказала фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Дмитриев оценил высвобождение нефти из резервов G7
