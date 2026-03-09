https://1prime.ru/20260309/lyayen-868145084.html
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - 09.03.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 09.03.2026
энергетика
мировая экономика
иран
ближний восток
сша
урсула фон дер ляйен
ес
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке создал неопределенность в энергетике, торговле и финансовом секторе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы сейчас наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями. И эти последствия видны уже сегодня - будь то в энергетике и финансах, торговле, транспорте или миграции населения", - сказала фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
иран
ближний восток
сша
мировая экономика, иран, ближний восток, сша, урсула фон дер ляйен, ес
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Фон дер Ляйен рассказала о последствиях конфликта на Ближнем Востоке
