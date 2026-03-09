https://1prime.ru/20260309/mir-868155722.html
Такер Карлсон призвал молиться
Такер Карлсон призвал молиться - 09.03.2026, ПРАЙМ
Такер Карлсон призвал молиться
Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться за спасение мира. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T21:27+0300
2026-03-09T21:27+0300
2026-03-09T21:27+0300
вашингтон
иран
сша
такер карлсон
дональд трамп
лаг
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться за спасение мира."Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен", — написал он.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал Карлсона в интервью телеканалу ABC за его несогласие с военной операцией Вашингтона против Ирана.После американской агрессии на Ближнем Востоке Карлсон в интервью ABC резко осудил действия Вашингтона, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".Карлсон, давний сторонник Трампа, неоднократно критиковал внешнюю политику второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией и предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.Недавно журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, который заявил, что Израиль имеет библейское право на земли между Нилом и Евфратом. Эти слова вызвали решительное осуждение и глубокую озабоченность со стороны МИД ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариатов ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ.
https://1prime.ru/20260308/iran-868134331.html
https://1prime.ru/20260306/iran-868096891.html
https://1prime.ru/20260309/iran-868155134.html
вашингтон
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_391155404f36cd22345b7809867a325a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон, иран, сша, такер карлсон, дональд трамп, лаг
ВАШИНГТОН, ИРАН, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, ЛАГ
Такер Карлсон призвал молиться
Журналист Такер Карлсон призвал молиться за спасение мира