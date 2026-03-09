Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон призвал молиться - 09.03.2026
Такер Карлсон призвал молиться
Такер Карлсон призвал молиться - 09.03.2026, ПРАЙМ
Такер Карлсон призвал молиться
Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться за спасение мира. | 09.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться за спасение мира."Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен", — написал он.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал Карлсона в интервью телеканалу ABC за его несогласие с военной операцией Вашингтона против Ирана.После американской агрессии на Ближнем Востоке Карлсон в интервью ABC резко осудил действия Вашингтона, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".Карлсон, давний сторонник Трампа, неоднократно критиковал внешнюю политику второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией и предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.Недавно журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, который заявил, что Израиль имеет библейское право на земли между Нилом и Евфратом. Эти слова вызвали решительное осуждение и глубокую озабоченность со стороны МИД ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариатов ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ.
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон в своем Telegram-канале призвал молиться за спасение мира.
"Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен", — написал он.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал Карлсона в интервью телеканалу ABC за его несогласие с военной операцией Вашингтона против Ирана.
После американской агрессии на Ближнем Востоке Карлсон в интервью ABC резко осудил действия Вашингтона, назвав военную кампанию "абсолютно отвратительной и злой".
Карлсон, давний сторонник Трампа, неоднократно критиковал внешнюю политику второй администрации республиканца, выступая против вмешательства в зарубежные конфликты. Он характеризовал поддержку США Украины как "прокси-войну" с Россией и предостерегал от любых военных действий против Ирана, считая их губительными для США.
Недавно журналист взял интервью у американского посла в Израиле Майка Хакаби, который заявил, что Израиль имеет библейское право на земли между Нилом и Евфратом. Эти слова вызвали решительное осуждение и глубокую озабоченность со стороны МИД ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариатов ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ.
