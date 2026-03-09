Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии частные АЗС ввели лимит на продажу топлива
В Молдавии частные АЗС ввели лимит на продажу топлива
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Несколько частных автозаправочных станций в Молдавии ввели ограничение на количество топлива, которое может получить один клиент, власти уже расследуют эти случаи, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету. Правительство Молдавии 3 марта ввело режим повышенной готовности на 60 дней из-за кризиса в энергетике. "Инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей расследует сообщения о случаях, когда некоторые автозаправочные станции ограничивали количество топлива, выдаваемого одному человеку", - заявил Жунгиету журналистам. Он отметил, что несколько АЗС ввели ограничения, согласно которым частные лица могут купить дизельное топливо на сумму не больше 15 долларов, а экономические агенты могут приобрести максимум 50 литров. Жунгиету подчеркнул, что власти обеспечат достаточные объемы топлива для покрытия среднего текущего потребления и необходимости поддержания всех критически важных и общественных служб, а также для обеспечения граждан необходимым топливом. На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Вечером в понедельник рост цен замедлился примерно до 7%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель, что примерно в полтора раза выше к уровню закрытия февраля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В Молдавии частные АЗС ввели лимит на продажу топлива

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Несколько частных автозаправочных станций в Молдавии ввели ограничение на количество топлива, которое может получить один клиент, власти уже расследуют эти случаи, заявил министр энергетики Дорин Жунгиету.
Правительство Молдавии 3 марта ввело режим повышенной готовности на 60 дней из-за кризиса в энергетике.
"Инспекция по надзору за непродовольственными товарами и защите прав потребителей расследует сообщения о случаях, когда некоторые автозаправочные станции ограничивали количество топлива, выдаваемого одному человеку", - заявил Жунгиету журналистам.
Он отметил, что несколько АЗС ввели ограничения, согласно которым частные лица могут купить дизельное топливо на сумму не больше 15 долларов, а экономические агенты могут приобрести максимум 50 литров.
Жунгиету подчеркнул, что власти обеспечат достаточные объемы топлива для покрытия среднего текущего потребления и необходимости поддержания всех критически важных и общественных служб, а также для обеспечения граждан необходимым топливом.
В Молдавии заявили, что массовый сбой электричества стал ценой курса в ЕС
31 января, 21:13
На открытии торгов понедельника цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель впервые с 17 июня 2022 года, WTI - также выше 119 долларов, впервые с 15 июня 2022 года, что соответствует росту примерно в 29% и 31% соответственно. Вечером в понедельник рост цен замедлился примерно до 7%, но котировки остаются выше 100 долларов за баррель, что примерно в полтора раза выше к уровню закрытия февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
Заголовок открываемого материала