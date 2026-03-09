https://1prime.ru/20260309/moskva-868139428.html
Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву
ДОХА, 9 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву из Дохи на 9 марта, говорится в сообщении авиакомпании. "После временного разрешения Управления гражданской авиации Катара на ограниченное количество операционных коридоров Qatar Airways планирует в ближайшие дни выполнить рейсы по следующему расписанию... - рейсы из Дохи 9 марта в... Москву (SVO)", - отметила авиакомпания. При этом в авиакомпании отметили, что выполнение отдельных рейсов для вывоза застрявших в Дохе транзитных пассажиров не означает открытие воздушного пространства страны, закрытого с 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану.
