https://1prime.ru/20260309/moskva-868139428.html

Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву

Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву - 09.03.2026, ПРАЙМ

Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву из Дохи на 9 марта, говорится в сообщении авиакомпании. | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T05:13+0300

2026-03-09T05:13+0300

2026-03-09T05:21+0300

бизнес

россия

доха

москва

катар

qatar airways

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868139428.jpg?1773022887

ДОХА, 9 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways запланировала вывозной рейс в Москву из Дохи на 9 марта, говорится в сообщении авиакомпании. "После временного разрешения Управления гражданской авиации Катара на ограниченное количество операционных коридоров Qatar Airways планирует в ближайшие дни выполнить рейсы по следующему расписанию... - рейсы из Дохи 9 марта в... Москву (SVO)", - отметила авиакомпания. При этом в авиакомпании отметили, что выполнение отдельных рейсов для вывоза застрявших в Дохе транзитных пассажиров не означает открытие воздушного пространства страны, закрытого с 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану.

доха

москва

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, доха, москва, катар, qatar airways, аэропорт шереметьево