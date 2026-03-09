https://1prime.ru/20260309/mvd-868143681.html
МВД рассказало, через какие приложения может установиться вредоносное ПО
2026-03-09T11:59+0300
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Вредоносное ПО для накрутки рекламного трафика может скрываться в приложениях для чтения электронных книг, играх и фонарике, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве отметили, что исследователи обнаружили масштабную схему, по которой вредоносное программное обеспечение заставляло 25 миллионов Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика - устройство самостоятельно открывало конкретные ресурсы в скрытых окнах и имитировало посещения страниц. За счёт таких "просмотров" злоумышленники получали доход от рекламы. "Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
