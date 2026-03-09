Японский фондовый индекс Nikkei упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть

https://1prime.ru/20260309/nikkei-868139037.html
2026-03-09T04:58+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868139037.jpg?1773021524
ТОКИО, 9 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
Так, к 10.30 по местному времени (04.30 мск) индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рухнул на 3 799,85 пункта, до отметки в 51 820,85 пункта.
