Японский фондовый индекс Nikkei упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть - 09.03.2026
Японский фондовый индекс Nikkei упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть
2026-03-09T04:58+0300
2026-03-09T04:58+0300
торги
рынок
индексы
ближний восток
япония
nikkei 225
nikkei
ТОКИО, 9 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. Так, к 10.30 по местному времени (04.30 мск) индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рухнул на 3 799,85 пункта, до отметки в 51 820,85 пункта.
04:58 09.03.2026
 
ТОКИО, 9 мар - ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в понедельник упал на 6,83% на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
Так, к 10.30 по местному времени (04.30 мск) индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, рухнул на 3 799,85 пункта, до отметки в 51 820,85 пункта.
 
Заголовок открываемого материала