Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля

Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля

2026-03-09T00:00+0300

энергетика

технологии

общество

иран

сша

израиль

ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Ядерный объект в центре Ирана получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, передает агентство ISNA со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана. "Один объект в провинции Исфахан (в центральной части Ирана - ред.) по стерилизации гамма-излучением 7 марта подвергся ракетной атаке с воздуха сионистским режимом и США", - говорится в сообщении. По данным агентства, объект получил серьезные повреждения, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало. Ранее власти Ирана заявили, что США И Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.

2026

