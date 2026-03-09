Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/obekt-868136927.html
Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля
Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля - 09.03.2026, ПРАЙМ
Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля
Ядерный объект в центре Ирана получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, передает агентство ISNA со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T00:00+0300
2026-03-09T00:00+0300
энергетика
технологии
общество
иран
сша
израиль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868136927.jpg?1773003638
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Ядерный объект в центре Ирана получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, передает агентство ISNA со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана. "Один объект в провинции Исфахан (в центральной части Ирана - ред.) по стерилизации гамма-излучением 7 марта подвергся ракетной атаке с воздуха сионистским режимом и США", - говорится в сообщении. По данным агентства, объект получил серьезные повреждения, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало. Ранее власти Ирана заявили, что США И Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , иран, сша, израиль
Энергетика, Технологии, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
00:00 09.03.2026
 
Ядерный объект в центре Ирана получил повреждения при атаке США и Израиля

ISNA: ядерный объект в центре Ирана получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 8 мар - ПРАЙМ. Ядерный объект в центре Ирана получил серьезные повреждения при атаке США и Израиля, передает агентство ISNA со ссылкой на центр ядерной безопасности Ирана.
"Один объект в провинции Исфахан (в центральной части Ирана - ред.) по стерилизации гамма-излучением 7 марта подвергся ракетной атаке с воздуха сионистским режимом и США", - говорится в сообщении.
По данным агентства, объект получил серьезные повреждения, однако сообщений о радиоактивном загрязнении не поступало.
Ранее власти Ирана заявили, что США И Израиль нанесли 1 марта две серии ударов по иранскому ядерному объекту в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. При этом утечек радиоактивных веществ зафиксировано не было.
 
ЭнергетикаТехнологииОбществоИРАНСШАИЗРАИЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала