https://1prime.ru/20260309/orban--868145656.html
Орбан потребовал от ЕК отменить санкции против российского энергосектора
Орбан потребовал от ЕК отменить санкции против российского энергосектора - 09.03.2026, ПРАЙМ
Орбан потребовал от ЕК отменить санкции против российского энергосектора
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T14:03+0300
2026-03-09T14:03+0300
2026-03-09T14:03+0300
россия
венгрия
европа
рф
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_0:74:3000:1762_1920x0_80_0_0_56544dbc13ca40dd3e33cbe0595dba95.jpg
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям против российского энергосектора. "Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20260309/dmitriev--868144097.html
венгрия
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/60/841266047_266:0:2934:2001_1920x0_80_0_0_ad924247985082707bf578e7b4e77f0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, европа, рф, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА, РФ, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Орбан потребовал от ЕК отменить санкции против российского энергосектора
Орбан потребовал от ЕК отменить все санкции против российского энергосектора