Орбан потребовал от ЕК отменить санкции против российского энергосектора

Орбан потребовал от ЕК отменить санкции против российского энергосектора

2026-03-09T14:03+0300

БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом пересмотреть решения ЕС по санкциям против российского энергосектора. "Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская

