Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/orban--868147078.html
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС - 09.03.2026, ПРАЙМ
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС
В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T15:21+0300
2026-03-09T15:21+0300
энергетика
газ
венгрия
ближний восток
словакия
владимир зеленский
виктор орбан
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:8193:4609_1920x0_80_0_0_ea60377ff5a312f6b20b654b5050ed74.jpg
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на нефть в Венгрии тоже начали стремительно расти. В этой ситуации украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским, представляет собой самую серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/20260309/ukraina-868140924.html
венгрия
ближний восток
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/59/841265931_0:0:7285:5464_1920x0_80_0_0_c78ae35936e8a004018457d7d5920f26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, венгрия, ближний восток, словакия, владимир зеленский, виктор орбан, ес, facebook
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, Facebook
15:21 09.03.2026
 
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС

Орбан: нефтяная блокада Зеленского угрожает всему Евросоюзу

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на нефть в Венгрии тоже начали стремительно расти. В этой ситуации украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским, представляет собой самую серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским
07:20
 
ЭнергетикаГазВЕНГРИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕСFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала