Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС

2026-03-09T15:21+0300

энергетика

газ

венгрия

ближний восток

словакия

владимир зеленский

виктор орбан

ес

БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на нефть в Венгрии тоже начали стремительно расти. В этой ситуации украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским, представляет собой самую серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская

