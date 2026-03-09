https://1prime.ru/20260309/orban--868147078.html
Орбан назвал нефтяную блокаду Зеленского угрозой для всего ЕС
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. В условиях эскалации на Ближнем Востоке нефтяная блокада Владимира Зеленского представляет угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на нефть в Венгрии тоже начали стремительно расти. В этой ситуации украинская нефтяная блокада, введенная Зеленским, представляет собой самую серьезную угрозу не только для Венгрии и Словакии, но и для всего ЕС", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.* Запрещена в РФ как экстремистская
