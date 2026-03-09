https://1prime.ru/20260309/politiki-868137933.html
Европейские политики обеспокоены закрытием Ормузского пролива
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Европейские политики обеспокоены, что в случае продолжительного закрытия Ормузского пролива Европе придется пересмотреть свою позицию относительно восстановления отношений с Россией в области энергоносителей, пишет издание Wall Street Journal.
Издание отмечает, что в связи с закрытием Ормузского пролива европейские политики вновь озадачены вопросом, откуда им закупать энергоносители.
"Европейцы опасаются, что, если Персидский залив останется закрытым на долгое время, это вынудит регион пересмотреть свою жесткую позицию против восстановления отношений с Москвой в области энергоносителей", - пишет газета.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
