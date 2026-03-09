https://1prime.ru/20260309/putin-868153135.html

Путин назвал причины роста мировой инфляции

Путин назвал причины роста мировой инфляции

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировая инфляция увеличивается из-за проблем на маршрутах транспортировки углеводородов, заявил президент России Владимир Путин. "(Логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов - ред.) бьют по промышленности... по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает", - сказал Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Он отметил, что эти проблемы негативно отражаются на глобальном производстве и цепочках - страдает как производство нефти и газа, так и производство промышленных товаров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

