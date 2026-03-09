Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал причины роста мировой инфляции - 09.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260309/putin-868153135.html
Путин назвал причины роста мировой инфляции
Путин назвал причины роста мировой инфляции - 09.03.2026, ПРАЙМ
Путин назвал причины роста мировой инфляции
Мировая инфляция увеличивается из-за проблем на маршрутах транспортировки углеводородов, заявил президент России Владимир Путин. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T20:14+0300
2026-03-09T20:14+0300
экономика
газ
сша
иран
израиль
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировая инфляция увеличивается из-за проблем на маршрутах транспортировки углеводородов, заявил президент России Владимир Путин. "(Логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов - ред.) бьют по промышленности... по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает", - сказал Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа. Он отметил, что эти проблемы негативно отражаются на глобальном производстве и цепочках - страдает как производство нефти и газа, так и производство промышленных товаров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
https://1prime.ru/20260309/putin-868152028.html
сша
иран
израиль
газ, сша, иран, израиль, владимир путин
Экономика, Газ, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Владимир Путин
20:14 09.03.2026
 
Путин назвал причины роста мировой инфляции

Путин: инфляция в мире растет из-за проблем на маршрутах транспортировки энергоресурсов

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мировая инфляция увеличивается из-за проблем на маршрутах транспортировки углеводородов, заявил президент России Владимир Путин.
"(Логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов - ред.) бьют по промышленности... по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает", - сказал Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.
Он отметил, что эти проблемы негативно отражаются на глобальном производстве и цепочках - страдает как производство нефти и газа, так и производство промышленных товаров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Глобальные цены на газ растут быстрее нефтяных, заявил Путин
19:24
 
Экономика Газ США ИРАН ИЗРАИЛЬ Владимир Путин
 
 
