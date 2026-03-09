Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Трампом - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260309/razgovor-868157444.html
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Путин провел телефонный разговор с Трампом - 09.03.2026, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T22:43+0300
2026-03-09T22:43+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863802552_0:202:1732:1176_1920x0_80_0_0_9e9e88d4d29c0f403e248a36e4e0c2fb.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США", - сказал Ушаков журналистам.
https://1prime.ru/20260306/tramp-868085929.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863802552_0:39:1732:1338_1920x0_80_0_0_c78998c8ed7d91887ea83b0b312bd45f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
22:43 09.03.2026
 
Путин провел телефонный разговор с Трампом

Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
СМИ рассказали, что накануне Трамп сделал в отношении Зеленского и Путина
6 марта, 16:38
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаРФЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала