Путин провел телефонный разговор с Трампом
2026-03-09T22:43+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США", - сказал Ушаков журналистам.
