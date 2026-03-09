https://1prime.ru/20260309/regiony-868140312.html

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в декабре

09.03.2026

Названы регионы с самыми высокими зарплатами в декабре

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средние зарплаты более 100 тыс рублей в декабре получали жители 40 российских регионах, при этом годом ранее такие доходы были в 32 субъектах, следует из анализа РИА Новости по данным статистики. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в декабре зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей годом ранее. Как ранее подсчитало РИА Новости по данным статистики, средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России: Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было. Жители Ханты-Мансийского АО получали в среднем чуть менее 200 тысяч рублей, Якутии – 193 тысячи рублей, Ненецкого АО – 191 тысячу, Сахалина – 186 тысяч, Мурманской области – 181 тысячу. Выше среднероссийского уровня зарплаты также были в Санкт-Петербурге – в среднем 168 тысяч рублей в месяц, Московской области - 156 тысяч, Красноярском - 149 тысяч и Забайкальском - 145 тысяч краях. Новичками в рейтинге стали Курская область (109 тысяч рублей), Республика Алтай и Нижегородская область (по 108 тысяч), Хакасия, Калининградская область и Самарская область (по 103 тысячи), Удмуртская область (102 тысячи) и Липецкая область (101 тысяча).

