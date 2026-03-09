https://1prime.ru/20260309/rossija-868138211.html
В России с 1 апреля ограничат максимальный срок рассрочки шестью месяцами
2026-03-09T03:43+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступают в силу законодательные изменения, ограничивающие максимальный срок рассрочки шестью месяцами, покупатель также будет вправе погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ)
"С 1 апреля в России появляется полноценное регулирование сервисов рассрочки. Федеральный закон № 283-ФЗ устанавливает базовые правила для договоров, заключённых с этой даты. Максимальный срок рассрочки ограничен шестью месяцами. Покупатель вправе досрочно погасить рассрочку полностью или частично без какой-либо платы", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что если сумма новой рассрочки вместе с уже имеющейся задолженностью перед оператором превышает 50 тысяч рублей, то договор нельзя будет заключить без передачи сведений в бюро кредитных историй.
