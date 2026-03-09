https://1prime.ru/20260309/rossija-868138511.html

Самые высокие зарплаты в России в декабре получали в управлении фондами

2026-03-09T04:28+0300

финансы

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами - 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. Управление фондов - это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости. Второе место по величине средних зарплат занимали занятые в холдинговых компаниях - 732,2 тысячи рублей. Тройку замкнули сотрудники головных офисов с 551,8 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.

