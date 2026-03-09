Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самые высокие зарплаты в России в декабре получали в управлении фондами - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260309/rossija-868138511.html
Самые высокие зарплаты в России в декабре получали в управлении фондами
Самые высокие зарплаты в России в декабре получали в управлении фондами - 09.03.2026, ПРАЙМ
Самые высокие зарплаты в России в декабре получали в управлении фондами
Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами - 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T04:28+0300
2026-03-09T04:28+0300
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868138511.jpg?1773019714
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами - 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. Управление фондов - это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости. Второе место по величине средних зарплат занимали занятые в холдинговых компаниях - 732,2 тысячи рублей. Тройку замкнули сотрудники головных офисов с 551,8 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Финансы
04:28 09.03.2026
 
Самые высокие зарплаты в России в декабре получали в управлении фондами

Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами - 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Управление фондов - это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости.
Второе место по величине средних зарплат занимали занятые в холдинговых компаниях - 732,2 тысячи рублей. Тройку замкнули сотрудники головных офисов с 551,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.
 
Финансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала