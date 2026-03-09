Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут новый ГОСТ на энергетики - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260309/rossija-868138890.html
В России введут новый ГОСТ на энергетики
В России введут новый ГОСТ на энергетики - 09.03.2026, ПРАЙМ
В России введут новый ГОСТ на энергетики
Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Как отметили агентству в ведомстве, основная... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T04:46+0300
2026-03-09T04:49+0300
энергетика
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868138890.jpg?1773020993
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Как отметили агентству в ведомстве, основная задача стандарта - установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков. "Основной задачей стандарта стало установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья потребителей и задать понятные правила для производителей", - рассказали в Росстандарте. Так, содержание всех тонизирующих веществ (кроме кофеина) в одной банке напитка не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня суточного потребления. Как отметила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова, это ключевое положение в новом ГОСТе. "Цель нового стандарта - не увеличить "ударную дозу" бодрости, а сделать ее безопаснее и разнообразнее. ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует", - подчеркнула Мясникова. Кроме того, стандарт вводит норму по массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках. Под сухими веществами прежде всего понимаются углеводы - сахара, пояснила аналитик. Ранее норма таких веществ была установлена только для энергетических напитков - не менее 10%. Теперь тонизирующие напитки должны иметь массовую долю сухих веществ не более 10%. "Если производитель выпускает напиток с тонизирующими веществами, но низким содержанием сахара - менее 10% сухих веществ - он не сможет назвать его "энергетическим" по ГОСТу. Это маркетинговое и техническое ограничение, которое делает рынок более честным", - отметила эксперт. Также в новый стандарт добавили широкий перечень природных адаптогенов, которые могут содержаться в энергетиках: родиолу розовую, элеутерококк, левзею, лимонник, женьшень и мате. Как объяснила Мясникова, эти растения традиционно используются в народной медицине. Также в них содержатся комплексы активных веществ, которые стимулируют нервную систему. В России введение межгосударственного стандарта первоначально планировалось с 1 января 2025 года, однако срок был перенесен на 1 января 2027 года, напомнили в Росстандарте, допустив дальнейший перенос сроков введения документа. "В настоящее время продолжает действовать национальный стандарт, который доказал свою эффективность и обеспечивает необходимый уровень регулирования данной категории продукции", - заключили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росстандарт
Энергетика, Росстандарт
04:46 09.03.2026 (обновлено: 04:49 09.03.2026)
 
В России введут новый ГОСТ на энергетики

Росстандарт: новый ГОСТ на энергетики введут в России с января 2027 года

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на энергетики вводят в России с января 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив документ Росстандарта. Как отметили агентству в ведомстве, основная задача стандарта - установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков.
"Основной задачей стандарта стало установление четких и достаточно жестких требований к составу и характеристикам таких напитков, чтобы обеспечить высокий уровень защиты здоровья потребителей и задать понятные правила для производителей", - рассказали в Росстандарте.
Так, содержание всех тонизирующих веществ (кроме кофеина) в одной банке напитка не должно превышать 50% от верхнего допустимого уровня суточного потребления. Как отметила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова, это ключевое положение в новом ГОСТе.
"Цель нового стандарта - не увеличить "ударную дозу" бодрости, а сделать ее безопаснее и разнообразнее. ГОСТ не разрешает повышать содержание тонизирующих веществ, а наоборот, строго его лимитирует", - подчеркнула Мясникова.
Кроме того, стандарт вводит норму по массовой доле сухих веществ в тонизирующих напитках. Под сухими веществами прежде всего понимаются углеводы - сахара, пояснила аналитик. Ранее норма таких веществ была установлена только для энергетических напитков - не менее 10%. Теперь тонизирующие напитки должны иметь массовую долю сухих веществ не более 10%.
"Если производитель выпускает напиток с тонизирующими веществами, но низким содержанием сахара - менее 10% сухих веществ - он не сможет назвать его "энергетическим" по ГОСТу. Это маркетинговое и техническое ограничение, которое делает рынок более честным", - отметила эксперт.
Также в новый стандарт добавили широкий перечень природных адаптогенов, которые могут содержаться в энергетиках: родиолу розовую, элеутерококк, левзею, лимонник, женьшень и мате. Как объяснила Мясникова, эти растения традиционно используются в народной медицине. Также в них содержатся комплексы активных веществ, которые стимулируют нервную систему.
В России введение межгосударственного стандарта первоначально планировалось с 1 января 2025 года, однако срок был перенесен на 1 января 2027 года, напомнили в Росстандарте, допустив дальнейший перенос сроков введения документа. "В настоящее время продолжает действовать национальный стандарт, который доказал свою эффективность и обеспечивает необходимый уровень регулирования данной категории продукции", - заключили там.
 
ЭнергетикаРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала