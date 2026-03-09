https://1prime.ru/20260309/rumyniya-868151782.html

Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии

Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии - 09.03.2026, ПРАЙМ

Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии

Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T19:19+0300

2026-03-09T19:19+0300

2026-03-09T19:19+0300

экономика

мировая экономика

румыния

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg

КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский экономический аналитик Кристиан Хостиук. "Румынская экономика уже переживает период рецессии, который ощущают компании из нескольких секторов, на фоне снижения покупательной способности и неопределенной экономической ситуации", - заявил Хостиук агентству Mediafax. По его словам, крупные розничные сети, торговые центры, магазины на главных улицах, онлайн-ритейлеры, рестораны и кафе начинают все сильнее ощущать снижение потребления. По прогнозам министерства финансов, Румыния должна была постепенно снизить инфляцию с нынешних примерно 9% до 3-4%, а снижение процентных ставок и повышение минимальной заработной платы могли бы повысить покупательную способность. Однако, как отмечает эксперт, международные события могут осложнить эту перспективу, особенно учитывая напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на нефть и газ, которые рискуют вновь подстегнуть инфляцию. Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.

https://1prime.ru/20260307/rumyniya-868112305.html

румыния

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, румыния, ближний восток