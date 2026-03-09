Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии - 09.03.2026
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии
экономика
мировая экономика
румыния
ближний восток
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский экономический аналитик Кристиан Хостиук. "Румынская экономика уже переживает период рецессии, который ощущают компании из нескольких секторов, на фоне снижения покупательной способности и неопределенной экономической ситуации", - заявил Хостиук агентству Mediafax. По его словам, крупные розничные сети, торговые центры, магазины на главных улицах, онлайн-ритейлеры, рестораны и кафе начинают все сильнее ощущать снижение потребления. По прогнозам министерства финансов, Румыния должна была постепенно снизить инфляцию с нынешних примерно 9% до 3-4%, а снижение процентных ставок и повышение минимальной заработной платы могли бы повысить покупательную способность. Однако, как отмечает эксперт, международные события могут осложнить эту перспективу, особенно учитывая напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на нефть и газ, которые рискуют вновь подстегнуть инфляцию. Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
румыния
ближний восток
Экономика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
19:19 09.03.2026
 
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии

Аналитик Хостиук: экономика Румынии не успела подняться, как вновь впала в рецессию

Флаг Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский экономический аналитик Кристиан Хостиук.
"Румынская экономика уже переживает период рецессии, который ощущают компании из нескольких секторов, на фоне снижения покупательной способности и неопределенной экономической ситуации", - заявил Хостиук агентству Mediafax.
По его словам, крупные розничные сети, торговые центры, магазины на главных улицах, онлайн-ритейлеры, рестораны и кафе начинают все сильнее ощущать снижение потребления.
По прогнозам министерства финансов, Румыния должна была постепенно снизить инфляцию с нынешних примерно 9% до 3-4%, а снижение процентных ставок и повышение минимальной заработной платы могли бы повысить покупательную способность. Однако, как отмечает эксперт, международные события могут осложнить эту перспективу, особенно учитывая напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на нефть и газ, которые рискуют вновь подстегнуть инфляцию.
Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
Заголовок открываемого материала