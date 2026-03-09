https://1prime.ru/20260309/rumyniya-868151782.html
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии - 09.03.2026, ПРАЙМ
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T19:19+0300
2026-03-09T19:19+0300
2026-03-09T19:19+0300
экономика
мировая экономика
румыния
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский экономический аналитик Кристиан Хостиук. "Румынская экономика уже переживает период рецессии, который ощущают компании из нескольких секторов, на фоне снижения покупательной способности и неопределенной экономической ситуации", - заявил Хостиук агентству Mediafax. По его словам, крупные розничные сети, торговые центры, магазины на главных улицах, онлайн-ритейлеры, рестораны и кафе начинают все сильнее ощущать снижение потребления. По прогнозам министерства финансов, Румыния должна была постепенно снизить инфляцию с нынешних примерно 9% до 3-4%, а снижение процентных ставок и повышение минимальной заработной платы могли бы повысить покупательную способность. Однако, как отмечает эксперт, международные события могут осложнить эту перспективу, особенно учитывая напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на нефть и газ, которые рискуют вновь подстегнуть инфляцию. Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
https://1prime.ru/20260307/rumyniya-868112305.html
румыния
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, румыния, ближний восток
Экономика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии
Аналитик Хостиук: экономика Румынии не успела подняться, как вновь впала в рецессию
КИШИНЕВ, 9 мар - ПРАЙМ. Экономика Румынии вновь оказалась в рецессии из-за спада уровня покупательной способности румынских граждан, что сокращает доходы госбюджета, заявил румынский экономический аналитик Кристиан Хостиук.
"Румынская экономика уже переживает период рецессии, который ощущают компании из нескольких секторов, на фоне снижения покупательной способности и неопределенной экономической ситуации", - заявил Хостиук агентству Mediafax.
По его словам, крупные розничные сети, торговые центры, магазины на главных улицах, онлайн-ритейлеры, рестораны и кафе начинают все сильнее ощущать снижение потребления.
По прогнозам министерства финансов, Румыния
должна была постепенно снизить инфляцию с нынешних примерно 9% до 3-4%, а снижение процентных ставок и повышение минимальной заработной платы могли бы повысить покупательную способность. Однако, как отмечает эксперт, международные события могут осложнить эту перспективу, особенно учитывая напряженность на Ближнем Востоке
и рост цен на нефть и газ, которые рискуют вновь подстегнуть инфляцию.
Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.
Правительство Румынии сохранило верхний предел цен на газ