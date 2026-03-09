https://1prime.ru/20260309/rynok-868151414.html
Российский рынок акций вырос на 1,21% за основную торговую сессию
Российский рынок акций вырос на 1,21% за основную торговую сессию - 09.03.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,21% за основную торговую сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию нерабочего понедельника подскочил на 1,21%, следует из данных Московской биржи. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T19:06+0300
2026-03-09T19:06+0300
2026-03-09T19:06+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию нерабочего понедельника подскочил на 1,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,21%, до 2 888,68 пункта, долларовый РТС - на 1,21%, до 1 149,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,29%, до 1 181,83 пункта.
https://1prime.ru/20260309/atr--868145276.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос на 1,21% за основную торговую сессию
Рынок акций РФ в основную торговую сессию нерабочего понедельника вырос на 1,21%