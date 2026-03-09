https://1prime.ru/20260309/shvejtsarija-868137352.html
Швейцария не намерена вступать в ЕС, заявили в МИД
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Швейцария не намерена вступать в Европейский союз, но стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС посредством нового пакета соглашений, заявил швейцарский МИД.
"Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений", - сообщили газете "Известия" в МИД страны.
Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что новые договоренности с ЕС - лишь продолжение двустороннего подхода, который Берн практикует десятилетиями.
При этом депутат парламента страны от Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор заявил газете, что в преддверии голосования за ратификацию нового пакета соглашений с ЕС активизировалось проевропейское лобби, выступающее за вступление Швейцарии в Евросоюз.
Швейцария не является членом ЕС, однако поддерживает тесные связи с союзом. Новые договоренности Берна с Евросоюзом, принятие которых ожидается не ранее 2027 года, охватят широкий спектр направлений сотрудничества, включая сферы транспорта, электроэнергетики и здравоохранения.
При этом конфедерация, не будучи страной-участницей союза, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Военные страны приняли участие в 20 учениях за рубежом и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
