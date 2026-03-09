https://1prime.ru/20260309/ssha-868157743.html

"В панике". На Западе заметили резкую перемену в отношениях США и Израиля

Израильские власти осознали, что США не смогут долго воевать и защищать их от ответных ударов Ирана, такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон... | 09.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Израильские власти осознали, что США не смогут долго воевать и защищать их от ответных ударов Ирана, такое мнение выразил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Израильские чиновники, похоже, в панике. <…> У израильтян было "магическое" представление об американской мощи. Теперь, когда они видят, что никакого волшебства не существует, они понимают, что статус-кво — это лишь постоянные удары беспилотниками и ракетами по их территории", — написал он.Ранее израильский "12-й канал" со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника в сфере безопасности сообщал о напряженности между США и Израилем из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана.Позже газета Washington Post, ссылаясь на израильского чиновника, передала, что Тель-Авив может достичь своих целей в конфликте с Тегераном, уничтожив иранские военные объекты. При этом длительные боевые действия ради свержения властей не в интересах Израиля.США и Израиль начали атаковать объекты на территории Ирана, включая Тегеран, 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке.

