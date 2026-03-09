Стоимость золота снижается на 1,5 процента
Стоимость золота снижается на 1,5 процента на фоне общей рыночной распродажи
© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник снижается на 1,5%, серебро также дешевеет, на рынках наблюдается глобальная распродажа во вторую неделю эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 76,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,48%, до 5 082,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,6% - до 83,808 доллара за унцию.
В начале новой недели фондовые биржи Азии упали в пределах 6%, наиболее сильно сократились южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225. Биржи Европы и США снижаются в пределах 2%, при этом нефть дорожает на 10%.
Рынки опасаются, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке, который уже привел к фактической блокировке Ормузского пролива, усилится инфляционное давление, а экономический рост замедлится.
Перспектива повышенной инфляции поддерживает ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отложить снижение ставки для сдерживания цен. Традиционно высокая ставка Федрезерва поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота, которое в таком случае становится менее доступным для покупки в другой валюте.
"В периоды геополитической напряженности на рынке инвесторы иногда продают такие активы, как золото, чтобы получить наличные средства. Как только эта фаза проходит, геополитическая неопределенность, как правило, продолжает поддерживать спрос на безопасные убежища во время падения", - приводит агентство Блумберг слова стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вонга (Christopher Wong).