https://1prime.ru/20260309/stoimost--868149490.html

Стоимость золота снижается на 1,5 процента

Стоимость золота снижается на 1,5 процента - 09.03.2026, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается на 1,5 процента

Цена на золото в понедельник снижается на 1,5%, серебро также дешевеет, на рынках наблюдается глобальная распродажа во вторую неделю эскалации на Ближнем... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T17:14+0300

2026-03-09T17:14+0300

2026-03-09T17:14+0300

экономика

рынок

торги

ближний восток

сша

азия

comex

kospi

nikkei 225

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник снижается на 1,5%, серебро также дешевеет, на рынках наблюдается глобальная распродажа во вторую неделю эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.07 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 76,21 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,48%, до 5 082,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,6% - до 83,808 доллара за унцию. В начале новой недели фондовые биржи Азии упали в пределах 6%, наиболее сильно сократились южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225. Биржи Европы и США снижаются в пределах 2%, при этом нефть дорожает на 10%. Рынки опасаются, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке, который уже привел к фактической блокировке Ормузского пролива, усилится инфляционное давление, а экономический рост замедлится. Перспектива повышенной инфляции поддерживает ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отложить снижение ставки для сдерживания цен. Традиционно высокая ставка Федрезерва поддерживает доллар и сдерживает стоимость золота, которое в таком случае становится менее доступным для покупки в другой валюте. "В периоды геополитической напряженности на рынке инвесторы иногда продают такие активы, как золото, чтобы получить наличные средства. Как только эта фаза проходит, геополитическая неопределенность, как правило, продолжает поддерживать спрос на безопасные убежища во время падения", - приводит агентство Блумберг слова стратега Oversea-Chinese Banking Corp. Кристофера Вонга (Christopher Wong).

https://1prime.ru/20260306/dragmetally-867976302.html

ближний восток

сша

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, ближний восток, сша, азия, comex, kospi, nikkei 225