Суд в Уфе поддержал пассажирку, получившую рекламу без согласия

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Суд в Уфе встал на сторону пассажирки российского авиаперевозчика, которая начала получать рекламную рассылку без согласия, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина получила рекламу от одной из российских авиакомпаний на электронную почту, из-за чего сделала вывод, что ее персональные данные были обработаны без свободного и невынужденного согласия. В этой связи она обратилась в суд с иском о защите прав потребителей, так как "указанными действиями ответчик вторгся в частное пространство".
Из отзыва представителя авиакомпании на иск следует, что заявительница как клиент компании предоставила свое согласие на получение сообщений на свою электронную почту при оформлении бронирования, а от рассылок она может отказаться в любое время.
Однако суд установил, что ответчик не представил доказательств того, что реклама поступила истцу с его предварительного согласия.
"Ответчиком не доказано, что истец, имея предметный интерес к конкретному продукту (авиакомпании - ред.) и вступая с ответчиком в соответствующие отношения, давал свободное согласие на обработку его персональных данных не только для целей бронирования (приобретения) билетов, но и для целей направления рекламы по сетям электросвязи. Представленные (авиакомпанией - ред.) материалы указанного не подтверждают", - говорится в материалах.
В результате с авиакомпании в пользу заявительницы взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда и шесть тысяч рублей компенсации судебных расходов. Также фирму оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, кроме того, в доход бюджета была взыскана госпошлина в три тысячи рублей.
