Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Уфе поддержал пассажирку, получившую рекламу без согласия - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260309/sud-868140225.html
Суд в Уфе поддержал пассажирку, получившую рекламу без согласия
Суд в Уфе поддержал пассажирку, получившую рекламу без согласия - 09.03.2026, ПРАЙМ
Суд в Уфе поддержал пассажирку, получившую рекламу без согласия
Суд в Уфе встал на сторону пассажирки российского авиаперевозчика, которая начала получать рекламную рассылку без согласия, говорится в судебных материалах,... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T06:29+0300
2026-03-09T06:29+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868140225.jpg?1773026947
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Суд в Уфе встал на сторону пассажирки российского авиаперевозчика, которая начала получать рекламную рассылку без согласия, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что женщина получила рекламу от одной из российских авиакомпаний на электронную почту, из-за чего сделала вывод, что ее персональные данные были обработаны без свободного и невынужденного согласия. В этой связи она обратилась в суд с иском о защите прав потребителей, так как "указанными действиями ответчик вторгся в частное пространство". Из отзыва представителя авиакомпании на иск следует, что заявительница как клиент компании предоставила свое согласие на получение сообщений на свою электронную почту при оформлении бронирования, а от рассылок она может отказаться в любое время. Однако суд установил, что ответчик не представил доказательств того, что реклама поступила истцу с его предварительного согласия. "Ответчиком не доказано, что истец, имея предметный интерес к конкретному продукту (авиакомпании - ред.) и вступая с ответчиком в соответствующие отношения, давал свободное согласие на обработку его персональных данных не только для целей бронирования (приобретения) билетов, но и для целей направления рекламы по сетям электросвязи. Представленные (авиакомпанией - ред.) материалы указанного не подтверждают", - говорится в материалах. В результате с авиакомпании в пользу заявительницы взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда и шесть тысяч рублей компенсации судебных расходов. Также фирму оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, кроме того, в доход бюджета была взыскана госпошлина в три тысячи рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
06:29 09.03.2026
 
Суд в Уфе поддержал пассажирку, получившую рекламу без согласия

Суд в Уфе поддержал пассажирку авиакомпании, получившую рекламу без согласия

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Суд в Уфе встал на сторону пассажирки российского авиаперевозчика, которая начала получать рекламную рассылку без согласия, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что женщина получила рекламу от одной из российских авиакомпаний на электронную почту, из-за чего сделала вывод, что ее персональные данные были обработаны без свободного и невынужденного согласия. В этой связи она обратилась в суд с иском о защите прав потребителей, так как "указанными действиями ответчик вторгся в частное пространство".
Из отзыва представителя авиакомпании на иск следует, что заявительница как клиент компании предоставила свое согласие на получение сообщений на свою электронную почту при оформлении бронирования, а от рассылок она может отказаться в любое время.
Однако суд установил, что ответчик не представил доказательств того, что реклама поступила истцу с его предварительного согласия.
"Ответчиком не доказано, что истец, имея предметный интерес к конкретному продукту (авиакомпании - ред.) и вступая с ответчиком в соответствующие отношения, давал свободное согласие на обработку его персональных данных не только для целей бронирования (приобретения) билетов, но и для целей направления рекламы по сетям электросвязи. Представленные (авиакомпанией - ред.) материалы указанного не подтверждают", - говорится в материалах.
В результате с авиакомпании в пользу заявительницы взыскали пять тысяч рублей компенсации морального вреда и шесть тысяч рублей компенсации судебных расходов. Также фирму оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке, кроме того, в доход бюджета была взыскана госпошлина в три тысячи рублей.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала