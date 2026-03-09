https://1prime.ru/20260309/tehran-868143812.html
"Катастрофа". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в Тегеране
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Поражение американскими военными складов топлива может стать причиной экологического кризиса на Ближнем Востоке, имеющего серьезные долгосрочные последствия, отметил профессор Глен Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии в социальной сети X. "Даже канализационные стоки в Тегеране загорелись после нападений на топливные склады. США развязали экологическую катастрофу, которая будет вызывать рак и другие болезни на протяжении десятилетий", — отметил он.Профессор также выразил недовольство западными "политическими и медийными элитами", которые представляют действия США и Израиля как "гуманитарный проект". Вчера Исмаил Хосейни, член парламентской комиссии Ирана по энергетике, упомянул об ударах по четырем иранским нефтехранилищам. В Министерстве иностранных дел Ирана указали, что такие атаки приравниваются к химической агрессии против граждан страны, поскольку в атмосферу выбрасываются опасные токсичны вещества. С 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Исламская Республика наносит удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
