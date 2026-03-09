https://1prime.ru/20260309/tramp-868141090.html

"Поворотный момент": на Западе отвели Трампу считанные месяцы

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Времени у президента США Дональда Трампа для достижения успехов в конфликте с Ираном до ноябрьских промежуточных выборов остается все меньше, сообщает Focus. "Нападение на Иран — это самая опасная игра за все время президентства Дональда Трампа. В стране растет скептицизм. И промежуточные выборы нависают сильнее всего", — говорится в статье. Издание отмечает, что главным вызовом для политических перспектив Трампа является мнение большинства, считающего его стратегию по Ирану неопределенной. "Трамп не может себе этого позволить. Его рейтинг одобрения сейчас колеблется около 40 процентов. Для президента, которому предстоят промежуточные выборы в ноябре, это совсем не комфортная цифра. <…> Таким образом, решающим фактором является время. Если конфликт ограничится отдельными ударами, Трамп сможет убедить своих сторонников в том, что он продемонстрировал силу, не втягивая США в затяжную войну. Однако, если конфликт обострится, общественное мнение может быстро ужесточиться. И то, что начиналось как внешнеполитический маневр, может превратиться во внутриполитический поворотный момент", — пояснил автор. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей. Председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что с нынешними рейтингами республиканцы рискуют потерять обе палаты конгресса.

