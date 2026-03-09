https://1prime.ru/20260309/tramp-868141222.html
На Западе запаниковали из-за изменения целей Трампа в Иране
На Западе запаниковали из-за изменения целей Трампа в Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ
На Западе запаниковали из-за изменения целей Трампа в Иране
Президент США Дональд Трамп не имеет представления о том, как завершится военная операция в Иране, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:32+0300
2026-03-09T07:32+0300
2026-03-09T07:32+0300
иран
сша
запад
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fe3fb01d02ec52af2ab0def87f339f2.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не имеет представления о том, как завершится военная операция в Иране, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире телеканала ntv Nachrichten. "В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что это создает трудности не только для американских военнослужащих, но и для всех, кто либо косвенно вовлечен в конфликт по экономическим причинам, либо не участвует в нем вовсе. "Цели меняются местами и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце", — заключил Йегер. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
иран
сша
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967386_276:0:2877:1951_1920x0_80_0_0_3efb5f37b7d6e58b195486766f80c681.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, запад, дональд трамп
ИРАН, США, ЗАПАД, Дональд Трамп
На Западе запаниковали из-за изменения целей Трампа в Иране
Профессор Йегер заявил что у Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране