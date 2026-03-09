Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.03.2026
На Западе запаниковали из-за изменения целей Трампа в Иране
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не имеет представления о том, как завершится военная операция в Иране, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире телеканала ntv Nachrichten. "В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей", — отметил он. Эксперт подчеркнул, что это создает трудности не только для американских военнослужащих, но и для всех, кто либо косвенно вовлечен в конфликт по экономическим причинам, либо не участвует в нем вовсе. "Цели меняются местами и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце", — заключил Йегер. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
07:32 09.03.2026
 
На Западе запаниковали из-за изменения целей Трампа в Иране

Профессор Йегер заявил что у Трампа нет четкого плана по завершению операции в Иране

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не имеет представления о том, как завершится военная операция в Иране, заявил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире телеканала ntv Nachrichten.
"В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что это создает трудности не только для американских военнослужащих, но и для всех, кто либо косвенно вовлечен в конфликт по экономическим причинам, либо не участвует в нем вовсе.
"Цели меняются местами и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце", — заключил Йегер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
