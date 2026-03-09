Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Махачкале оштрафовали человека с никнейм Donald Trump за оскорбления армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. | 09.03.2026, ПРАЙМ
россия
махачкала
дональд трамп
telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В Махачкале оштрафовали человека с никнейм Donald Trump за оскорбления армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. "Признать Исмаилова &lt;…&gt; виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в постановлении.Из материалов дела следует, что в комментариях этого пользователя под ником Donald Trump содержались выражения, призывавшие к незаконным действиям против армян. Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение.
россия, махачкала, дональд трамп, telegram
РОССИЯ, Махачкала, Дональд Трамп, Telegram
16:05 09.03.2026
 
"Дональд Трамп" получил наказание за оскорбление армян

Мужчина под ником Donald Trump получил штраф в Махачкале за оскорбление армян

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В Махачкале оштрафовали человека с никнейм Donald Trump за оскорбления армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города.
"Признать Исмаилова <…> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в постановлении.
Из материалов дела следует, что в комментариях этого пользователя под ником Donald Trump содержались выражения, призывавшие к незаконным действиям против армян.
Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение.
РОССИЯМахачкалаДональд ТрампTelegram
 
 
