"Дональд Трамп" получил наказание за оскорбление армян

В Махачкале оштрафовали человека с никнейм Donald Trump за оскорбления армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T16:05+0300

2026-03-09T16:05+0300

2026-03-09T16:05+0300

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В Махачкале оштрафовали человека с никнейм Donald Trump за оскорбления армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. "Признать Исмаилова <…> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в постановлении.Из материалов дела следует, что в комментариях этого пользователя под ником Donald Trump содержались выражения, призывавшие к незаконным действиям против армян. Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение.

