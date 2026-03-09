https://1prime.ru/20260309/tramp-868147778.html
"Дональд Трамп" получил наказание за оскорбление армян
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В Махачкале оштрафовали человека с никнейм Donald Trump за оскорбления армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. "Признать Исмаилова <…> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в постановлении.Из материалов дела следует, что в комментариях этого пользователя под ником Donald Trump содержались выражения, призывавшие к незаконным действиям против армян. Подсудимый признал свою вину и не стал обжаловать решение.
