Цена пшеницы на Чикагской бирже поднялась до максимума с лета 2024 года

2026-03-09T11:57+0300

экономика

рынок

торги

сша

ближний восток

европа

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США дорожает на 1% в понедельник, впервые с июня 2024 года ее стоимость поднялась выше 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.40 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до 6,248 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов показатель максимально достиг 6,4163 доллара - впервые с 6 июня 2024 года выше отметки в 6,4 доллара. С начала марта пшеница подорожала на 5%, с начала года - на 23%. Опасения рынков по поводу ситуации на Ближнем Востоке усилились, в результаты фондовые рынки в понедельник снижаются, нефть дорожает на 15%, газ в Европе также растет в цене на 15%. Трейдеры обеспокоены по поводу вероятности более затяжного конфликта, что может отразиться на цепочках поставок, уровне цен и экономическом росте.

