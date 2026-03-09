Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена пшеницы на Чикагской бирже поднялась до максимума с лета 2024 года - 09.03.2026
Цена пшеницы на Чикагской бирже поднялась до максимума с лета 2024 года
Цена пшеницы на Чикагской бирже поднялась до максимума с лета 2024 года - 09.03.2026, ПРАЙМ
Цена пшеницы на Чикагской бирже поднялась до максимума с лета 2024 года
Пшеница на бирже в Чикаго в США дорожает на 1% в понедельник, впервые с июня 2024 года ее стоимость поднялась выше 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные | 09.03.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
сша
ближний восток
европа
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США дорожает на 1% в понедельник, впервые с июня 2024 года ее стоимость поднялась выше 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.40 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до 6,248 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов показатель максимально достиг 6,4163 доллара - впервые с 6 июня 2024 года выше отметки в 6,4 доллара. С начала марта пшеница подорожала на 5%, с начала года - на 23%. Опасения рынков по поводу ситуации на Ближнем Востоке усилились, в результаты фондовые рынки в понедельник снижаются, нефть дорожает на 15%, газ в Европе также растет в цене на 15%. Трейдеры обеспокоены по поводу вероятности более затяжного конфликта, что может отразиться на цепочках поставок, уровне цен и экономическом росте.
сша
ближний восток
европа
рынок, торги, сша, ближний восток, европа
Экономика, Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА
11:57 09.03.2026
 
Цена пшеницы на Чикагской бирже поднялась до максимума с лета 2024 года

Пшеница на бирже в Чикаго растет выше 6,4 доллара за бушель

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка зерновых
Уборка зерновых - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Уборка зерновых. Архивное фото
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США дорожает на 1% в понедельник, впервые с июня 2024 года ее стоимость поднялась выше 6,4 доллара за бушель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.40 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожал на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до 6,248 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов показатель максимально достиг 6,4163 доллара - впервые с 6 июня 2024 года выше отметки в 6,4 доллара.
С начала марта пшеница подорожала на 5%, с начала года - на 23%.
Опасения рынков по поводу ситуации на Ближнем Востоке усилились, в результаты фондовые рынки в понедельник снижаются, нефть дорожает на 15%, газ в Европе также растет в цене на 15%. Трейдеры обеспокоены по поводу вероятности более затяжного конфликта, что может отразиться на цепочках поставок, уровне цен и экономическом росте.
Россия нарастила сбор зерна в 2025 году на 12 процентов
6 марта, 19:55
