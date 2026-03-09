Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая цена алюминия снижается на один процент - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/tsena--868146428.html
Биржевая цена алюминия снижается на один процент
Биржевая цена алюминия снижается на один процент - 09.03.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена алюминия снижается на один процент
Биржевая цена алюминия в понедельник снижается на 1%, при этом в начале торгов росла выше 3470 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T14:49+0300
2026-03-09T14:49+0300
экономика
рынок
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в понедельник снижается на 1%, при этом в начале торгов росла выше 3470 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.25 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 3387,7 доллара за тонну. На открытии торгов цена поднималась максимально до 3479,45 доллара - это самый высокий уровень с 4 апреля 2022 года. Инвесторы опасаются, что эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки алюминия. "Затянувшиеся военные действия еще больше ухудшат ситуацию с поставками алюминия", - передает агентство Блумберг слова аналитика Shuohe Asset Management Co. Гао Инь (Gao Yin). Эксперт добавила, что многие покупают алюминий и продают другие промышленные металлы в ближайшей перспективе.
https://1prime.ru/20260309/ekspert--868146129.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0550895ac01ddb440e4a03372f23e921.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, ближний восток
Экономика, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
14:49 09.03.2026
 
Биржевая цена алюминия снижается на один процент

Биржевая цена алюминия в мире поднялась до максимума с апреля 2022 года

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Алюминий. Архивное фото
© fotolia.com / Pavel Losevsky
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в понедельник снижается на 1%, при этом в начале торгов росла выше 3470 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из биржевых данных.
По состоянию на 14.25 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 3387,7 доллара за тонну.
На открытии торгов цена поднималась максимально до 3479,45 доллара - это самый высокий уровень с 4 апреля 2022 года.
Инвесторы опасаются, что эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки алюминия.
"Затянувшиеся военные действия еще больше ухудшат ситуацию с поставками алюминия", - передает агентство Блумберг слова аналитика Shuohe Asset Management Co. Гао Инь (Gao Yin). Эксперт добавила, что многие покупают алюминий и продают другие промышленные металлы в ближайшей перспективе.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Эксперт допустил рост цен на нефть в мире до 160 долларов
14:29
 
ЭкономикаРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала