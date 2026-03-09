Биржевая цена алюминия снижается на один процент

https://1prime.ru/20260309/tsena--868146428.html
2026-03-09T14:49+0300
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в понедельник снижается на 1%, при этом в начале торгов росла выше 3470 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.25 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 3387,7 доллара за тонну. На открытии торгов цена поднималась максимально до 3479,45 доллара - это самый высокий уровень с 4 апреля 2022 года. Инвесторы опасаются, что эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки алюминия. "Затянувшиеся военные действия еще больше ухудшат ситуацию с поставками алюминия", - передает агентство Блумберг слова аналитика Shuohe Asset Management Co. Гао Инь (Gao Yin). Эксперт добавила, что многие покупают алюминий и продают другие промышленные металлы в ближайшей перспективе.
