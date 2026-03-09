https://1prime.ru/20260309/tsena--868146428.html

Биржевая цена алюминия снижается на один процент

Биржевая цена алюминия снижается на один процент - 09.03.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена алюминия снижается на один процент

Биржевая цена алюминия в понедельник снижается на 1%, при этом в начале торгов росла выше 3470 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T14:49+0300

2026-03-09T14:49+0300

2026-03-09T14:49+0300

экономика

рынок

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/76778/55/767785509_0:143:1500:987_1920x0_80_0_0_5b60ff6de2c9ffd4e3f808be4a93d832.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия в понедельник снижается на 1%, при этом в начале торгов росла выше 3470 долларов за тонну впервые с начала апреля 2022 года, следует из биржевых данных. По состоянию на 14.25 мск фьючерс на алюминий дешевел на 1,12% относительно предыдущего закрытия - до 3387,7 доллара за тонну. На открытии торгов цена поднималась максимально до 3479,45 доллара - это самый высокий уровень с 4 апреля 2022 года. Инвесторы опасаются, что эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на поставки алюминия. "Затянувшиеся военные действия еще больше ухудшат ситуацию с поставками алюминия", - передает агентство Блумберг слова аналитика Shuohe Asset Management Co. Гао Инь (Gao Yin). Эксперт добавила, что многие покупают алюминий и продают другие промышленные металлы в ближайшей перспективе.

https://1prime.ru/20260309/ekspert--868146129.html

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, ближний восток