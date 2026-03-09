В ЕС цены на газ подскочили почти на 90% из-за ситуации в Иране

https://1prime.ru/20260309/tseny-868157568.html

БРЮССЕЛЬ, 9 мар – ПРАЙМ. Цены на природный газ подскочили почти на 90% в ЕС на фоне ситуации в Иране, цены на нефть выросли примерно на 40%, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья. "Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий — темп роста оказался выше, чем в начале ... (конфликта - ред.) на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня", - сказал он по итогам встречи глав минфинов стран еврогруппы. Граменья добавил, что евро несколько ослаб по отношению к доллару — примерно на 2%. "До начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении перспектив роста экономики ЕС. Это отражалось на рыночных настроениях и в интересе инвесторов к европейским активам — европейским акциям и европейским облигациям. Конфликт на Ближнем Востоке временно — и я подчёркиваю, временно — ослабил эту позитивную тенденцию", - подчеркнул еврокомиссар. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника подскакивали до максимальных с января 2023 года 800 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют подсчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Мировые цены на нефть в понедельник поднимались выше 119 долларов впервые с 17 июня 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако затем они немного скорректировались. По состоянию на 14.41 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 12,64% - до 104,41 доллара за баррель.

