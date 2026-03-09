Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским - 09.03.2026
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским - 09.03.2026, ПРАЙМ
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским
Лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, вмешавшись в конфликт между США и Ираном, об... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T07:20+0300
2026-03-09T07:20+0300
общество
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
владимир зеленский
ес
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, вмешавшись в конфликт между США и Ираном, об этом он рассказал на своем YouTube-канале. "Зеленский уже фактически мертв, он политический труп, который проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль. Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого", — сказал он.Политик подчеркнул, что такой подход Зеленского может нанести ущерб отношениям с европейскими партнерами, уже испытывающими трудности из-за энергетического кризиса. "Киевский режим, действительно, умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС", — подчеркнул Филиппо.Ранее Зеленский сказал, что по просьбе США он намерен направить специалистов по борьбе с БПЛА в страны Ближнего Востока, хотя украинские силы не могут надежно защитить даже объекты в Киеве. Он не уточнил количество специалистов и их точное местоназначение. Позже он сообщил, что первая группа украинских специалистов будет на месте уже на следующей неделе. 28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, в том числе в столице Тегеране, что повлекло за собой разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
ближний восток
Новости
общество , мировая экономика, сша, иран, ближний восток, владимир зеленский, ес
Общество , Мировая экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Зеленский, ЕС
07:20 09.03.2026
 
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским

Филиппо: Зеленский подписал себе приговор, решив вмешаться в конфликт в Иране

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 марта — ПРАЙМ. Лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский подписал себе приговор, вмешавшись в конфликт между США и Ираном, об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
"Зеленский уже фактически мертв, он политический труп, который проиграл свою войну и отчаянно лезет в чужую, пытаясь получить прибыль. Это поведение безумца, которое будет стоить Зеленскому многого", — сказал он.
Политик подчеркнул, что такой подход Зеленского может нанести ущерб отношениям с европейскими партнерами, уже испытывающими трудности из-за энергетического кризиса.
"Киевский режим, действительно, умирает от руки, из которой он кормится, а именно — от руки ЕС", — подчеркнул Филиппо.
Ранее Зеленский сказал, что по просьбе США он намерен направить специалистов по борьбе с БПЛА в страны Ближнего Востока, хотя украинские силы не могут надежно защитить даже объекты в Киеве. Он не уточнил количество специалистов и их точное местоназначение. Позже он сообщил, что первая группа украинских специалистов будет на месте уже на следующей неделе.
28 февраля США и Израиль начали атаки на объекты в Иране, в том числе в столице Тегеране, что повлекло за собой разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильским объектам и военным базам США в регионе Ближнего Востока.
ОбществоМировая экономикаСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ЗеленскийЕС
 
 
