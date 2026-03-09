https://1prime.ru/20260309/ukraina-868148664.html

В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране

В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ

В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране

Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон. | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T16:57+0300

2026-03-09T16:57+0300

2026-03-09T16:57+0300

мировая экономика

иран

украина

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон."Я уже на этой неделе в Европейском парламенте в Брюсселе увидела, что все внимание переключилось на Иран. Об Украине говорят уже гораздо меньше, чем раньше", — пожаловалась она в беседе с изданием Yle.Хенрикссон напомнила, что Украине грозит серьезный дефицит средств без европейской финансовой помощи.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148533.html

иран

украина

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, украина, ближний восток