В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране - 09.03.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране - 09.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране
Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:57+0300
2026-03-09T16:57+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон."Я уже на этой неделе в Европейском парламенте в Брюсселе увидела, что все внимание переключилось на Иран. Об Украине говорят уже гораздо меньше, чем раньше", — пожаловалась она в беседе с изданием Yle.Хенрикссон напомнила, что Украине грозит серьезный дефицит средств без европейской финансовой помощи.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
16:57 09.03.2026
 
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране

Депутат ЕП Хенрикссон: конфликт в Иране уже затмевает поддержку Украине

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Боевые действия на Ближнем Востоке уже начали затмевать европейскую помощь Киеву, заявила депутат Европарламента Анна-Мая Хенрикссон.
"Я уже на этой неделе в Европейском парламенте в Брюсселе увидела, что все внимание переключилось на Иран. Об Украине говорят уже гораздо меньше, чем раньше", — пожаловалась она в беседе с изданием Yle.
Хенрикссон напомнила, что Украине грозит серьезный дефицит средств без европейской финансовой помощи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе
