"Жизнь в кредит закончится". Америка сделала ставку в очень опасной игре

МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Предупреждение МВФ о замедлении американской экономики из-за неопределенности вокруг пошлин — сигнал о системных проблемах крупнейшей экономики мира. Действительно, на первый взгляд, действия администрации США выглядят парадоксально: зачем вредить собственной экономике, вводя пошлины, которые в конечном счете оплачивают американские потребители и бизнес? Однако за этой кажущейся иррациональностью скрывается сложная комбинация политических, экономических и геополитических расчетов.Торговые пошлины — это инструмент, который американские власти используют для решения нескольких задач одновременно. Во-первых, пошлины нужны для демонстрации "жесткости" перед избирателями, особенно в промышленных штатах, где традиционно сильны профсоюзы. Во-вторых, это способ давления на торговых партнеров для получения более выгодных условий в двусторонних соглашениях.Проблема в том, что эти краткосрочные политические выгоды оборачиваются долгосрочными экономическими издержками. Пошлины повышают цены для американских потребителей, снижают конкурентоспособность экспортеров (которым нужно импортное сырье и комплектующие), провоцируют ответные меры со стороны торговых партнеров. Повышая таможенные пошлины на импорт стали, цветных металлов, комплектующих для электроники и химических веществ, США в первую очередь наносят удар не по иностранным экспортерам, а по собственным производителям, у которых растут затраты на приобретение необходимого сырья и полуфабрикатов. Это ослабляет позиции американской продукции в конкурентной борьбе как внутри страны, так и на мировых рынках.Международный валютный фонд обоснованно отмечает, что непредсказуемость становится ключевым препятствием для капиталовложений: компании оказываются не в состоянии выстраивать долгосрочную стратегию, когда условия ведения бизнеса пересматриваются раз в несколько месяцев.То, что впервые после 1930-х годов из Соединенных Штатов уехало больше граждан, чем прибыло, представляет собой тревожный звонок. Речь идет не просто о цифрах в отчетах — это показатель падения притягательности страны, как места для жизни. Высокая стоимость жизни, включая расходы на проживание, прежде всего, на недвижимость и медицинское обслуживание, углубляющийся раскол в обществе, криминогенная обстановка в мегаполисах — всё это заставляет людей рассматривать переезд в другие государства. Особенно показательно, что страну покидают не только приезжие, но и сами граждане США. Как передаетThe Wall Street Journal,) из США за 2025 год уехали как минимум 180 тысяч американцев.Для экономики это означает потерю человеческого капитала — уезжают образованные, трудоспособные, предприимчивые люди. США всегда выигрывали от притока талантов со всего мира, и разворот этого тренда может иметь серьезные последствия для инноваций и производительности.Вопрос об оттоке капитала более сложен. Пока доллар остается главной резервной валютой мира, а американские активы считаются надежным объектом для инвестиций, массового оттока капитала не происходит. Однако долгосрочные тренды действительно вызывают беспокойство американцев: страны БРИКС активно работают над альтернативами доллару в международных расчетах, центральные банки диверсифицируют резервы, увеличивая долю золота и других валют.Если доверие к доллару и американским активам начнет серьезно снижаться, последствия будут катастрофическими. Государственный долг США превысил 36 триллионов долларов, дефицит бюджета составляет более 1,5 триллионов. Такая система держится исключительно благодаря тому, что международные инвесторы продолжают вкладываться в американские гособлигации с относительно невысокой доходностью. Стоит интересу к этим ценным бумагам ослабнуть — ставки по займам резко подскачут, расходы на погашение процентов станут неподъемными для бюджета, и запустится механизм долговой спирали.Главный парадокс в том, что США одновременно пытаются сохранить глобальное доминирование и отгородиться от мира. Они хотят, чтобы доллар оставался мировой валютой, но при этом используют финансовую систему, как оружие (санкции, заморозка активов), что подталкивает другие страны искать альтернативы. США стремятся привлекать выдающихся ученых планеты, но ужесточают иммиграционную политику. Они стремятся оставаться центром глобальной торговли, но постоянно вводят санкции и торговые пошлины. Такая непоследовательность указывает на имеющуюся фундаментальную проблему в правящих кругах США, а именно, на их неспособность придерживаться единой логичной стратегии в условиях многополярности.Если сохранится такая же тенденция в иммиграционной политике, в ситуации с растущей эмиграцией, в торговой политике и к снижению доверия к финансовым институтам США, то ситуация с государственным долгом в США может стать еще критичнее. США действительно лидируют во многих областях: в технологической, в военной и финансовой, поэтому они могут позволить себе жить в кредит. Но такая привилегия не является вечной.Торговые пошлины, миграционные ограничения, санкции — все это тактические инструменты, которые в отсутствие общей стратегии создают больше проблем, чем решений. Предупреждение МВФ — это призыв к здравому смыслу, но в нынешней политической атмосфере - будет ли он услышан? Америка играет в опасную игру, ставки в которой — ее собственное будущее, как глобальной державы. История показывает: торговые войны не имеют победителей — только проигравших. Вопрос лишь в том, кто проиграет больше.Автор - Эльмира Асяева, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова

