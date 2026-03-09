Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260309/vengriya-868152152.html
Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель
Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель - 09.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T19:34+0300
2026-03-09T19:34+0300
экономика
венгрия
рф
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1f5803a62e47d878331c0b51f806d2c.jpg
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, с полуночи сегодня мы вводим защищенную цену для всех венгерских семей и предприятий: бензин - 595 форинтов (1,75 доллара - ред.), дизель - 615 форинтов (1,8 доллара - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260309/orban--868146742.html
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_cf427db0cece7fe41c494ce4aae3ad3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, рф, виктор орбан
Экономика, ВЕНГРИЯ, РФ, Виктор Орбан
19:34 09.03.2026
 
Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель

Орбан: Венгрия с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель для сдерживания роста цен

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Заправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, с полуночи сегодня мы вводим защищенную цену для всех венгерских семей и предприятий: бензин - 595 форинтов (1,75 доллара - ред.), дизель - 615 форинтов (1,8 доллара - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Орбан созвал экстренное заседание правительства из-за роста цен на нефть
15:05
 
ЭкономикаВЕНГРИЯРФВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала