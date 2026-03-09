https://1prime.ru/20260309/vengriya-868152152.html

Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель

Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель - 09.03.2026, ПРАЙМ

Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель

Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T19:34+0300

2026-03-09T19:34+0300

2026-03-09T19:34+0300

экономика

венгрия

рф

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860865733_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_a1f5803a62e47d878331c0b51f806d2c.jpg

БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, с полуночи сегодня мы вводим защищенную цену для всех венгерских семей и предприятий: бензин - 595 форинтов (1,75 доллара - ред.), дизель - 615 форинтов (1,8 доллара - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260309/orban--868146742.html

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, рф, виктор орбан