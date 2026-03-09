https://1prime.ru/20260309/vengriya-868152152.html
Венгрия ограничивает цену на бензин и дизель
Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 09.03.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Правительство Венгрии для сдерживания роста цен на топливо с 10 марта ограничивает цену на бензин и дизель, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Чтобы сдержать стремительный рост цен на топливо, с полуночи сегодня мы вводим защищенную цену для всех венгерских семей и предприятий: бензин - 595 форинтов (1,75 доллара - ред.), дизель - 615 форинтов (1,8 доллара - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260309/orban--868146742.html
