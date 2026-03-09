https://1prime.ru/20260309/vklady-868138810.html
Названы самые популярные у россиян банковские вклады
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Наиболее популярными у россиян остаются банковские вклады со сроком на три месяца - их доля в общем числе составила в феврале 54,7%, рассказали РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Финуслуги".
"Наиболее популярными среди вкладчиков остаются вклады со сроком на три месяца, доля которых составила 54,7%. Вкладчики продолжают отдавать предпочтение краткосрочным депозитам, процентные ставки по которым выше, чем по более длинным депозитам. Совокупная доля вкладов до полугода включительно составляла 96,8% от числа всех оформленных на "Финуслугах" вкладов по итогам февраля", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что доля вкладов сроком 6 месяцев в феврале 2026 года выросла на 6,4 п.п. относительно предыдущего месяца - до 31,6%.
"Средний размер открытого вклада в феврале 2026 года составил 440,0 тысячи рублей, что на 6,4% выше показателя предыдущего месяца и на 7,1% выше прошлогоднего февраля. Средняя ставка по вкладам, оформленным на "Финуслугах" в феврале, составила 16,35%", - также сообщается там.
Ранее, в марте, министр финансов Антон Силуанов называл банковский вклад основным инструментом сбережений среди россиян.
