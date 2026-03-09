В ОП призвали к регламентированию использования VPN-сервисов

https://1prime.ru/20260309/vpn-868158033.html

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано, считает член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Продолжаю считать, что работа по ограничению VPN-сервисов должна продолжаться, а их использование должно быть регламентировано", - сказал Машаров в беседе с РИА Новости. Эксперт также отметил, что Общественная палата РФ рекомендует обращать внимание родителей на участившиеся случаи использования VPN-сервисов несовершеннолетними. "Чтобы ваш ребенок не попался на удочку мошенников, не стал объектом для вербовки иностранными спецслужбами, рекомендую проводить беседы со своими детьми на предмет установки ими VPN-сервисов", - добавил Машаров. Он подчеркнул, что установка VPN-сервисов несет серьезные риски для несовершеннолетних, и призвал защитить сознание детей от деструктивного влияния извне. Он отметил, что, несмотря на популярность блогеров и различных лидеров общественного мнения, именно родители остаются для детей главным авторитетом. Только они могут собственным примером, отказываясь от использования подобных сервисов, продемонстрировать свое истинное отношение к данной проблеме.

