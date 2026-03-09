https://1prime.ru/20260309/vsu-868140466.html

ВСУ перебрасывают в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. ВСУ перебрасывают из Запорожской в Сумскую область 33-й отдельный штурмовой полк, укомплектованный заключенными и дезертирами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В Сумскую область из Запорожья командование ВСУ перебрасывает подразделения 33-й ОШП. Комплектование полка происходит преимущественно за счет заключенных, пойманных дезертиров, в полку действуют собственные заградотряды", - сказал собеседник агентства.

