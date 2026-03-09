https://1prime.ru/20260309/vuchich-868152985.html

Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом. "Они (Россия - ред.) всегда были надежным партнером в области газоснабжения", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что Сербия и Россия сохраняют "традиционно хорошие дружеские отношения", однако подчеркнул, что "Сербия не является ничьей марионеткой". Ранее Вучич сообщил, что "Газпром" сейчас поставляет Сербии газ по 285 евро за тысячу кубических метров, когда на бирже он стоит 483 евро за тысячу кубометров. Однако он сетовал, что россияне настаивали на подписании в конце 2025 года договора о поставках газа на нынешних условиях, но "не хотели отдать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя мы предлагали вдвое большую цену, чем предложенная другими".

