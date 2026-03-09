Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения - 09.03.2026
Политика
https://1prime.ru/20260309/vuchich-868152985.html
Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения
Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения - 09.03.2026, ПРАЙМ
Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом. | 09.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом. "Они (Россия - ред.) всегда были надежным партнером в области газоснабжения", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Он отметил, что Сербия и Россия сохраняют "традиционно хорошие дружеские отношения", однако подчеркнул, что "Сербия не является ничьей марионеткой". Ранее Вучич сообщил, что "Газпром" сейчас поставляет Сербии газ по 285 евро за тысячу кубических метров, когда на бирже он стоит 483 евро за тысячу кубометров. Однако он сетовал, что россияне настаивали на подписании в конце 2025 года договора о поставках газа на нынешних условиях, но "не хотели отдать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя мы предлагали вдвое большую цену, чем предложенная другими".
сербия
газ, россия, сербия, александр вучич, газпром
Политика, Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Газпром
20:10 09.03.2026
 
Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения

Вучич: Россия всегда была надежным партнером Сербии в области газоснабжения

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия всегда была надежным партнером Сербии в области обеспечения газом.
"Они (Россия - ред.) всегда были надежным партнером в области газоснабжения", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Он отметил, что Сербия и Россия сохраняют "традиционно хорошие дружеские отношения", однако подчеркнул, что "Сербия не является ничьей марионеткой".
Ранее Вучич сообщил, что "Газпром" сейчас поставляет Сербии газ по 285 евро за тысячу кубических метров, когда на бирже он стоит 483 евро за тысячу кубометров. Однако он сетовал, что россияне настаивали на подписании в конце 2025 года договора о поставках газа на нынешних условиях, но "не хотели отдать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS), хотя мы предлагали вдвое большую цену, чем предложенная другими".
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич обсудил с Орбаном снабжение нефтью на фоне энергокризиса
2 марта, 22:54
 
ПолитикаГазРОССИЯСЕРБИЯАлександр ВучичГазпром
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
