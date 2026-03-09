Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260309/vuchich-868157017.html
Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален
Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален - 09.03.2026, ПРАЙМ
Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален
Президент Сербии Александр Вучич из-за событий на Ближнем Востоке считает более неактуальным призыв к Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T22:09+0300
2026-03-09T22:09+0300
политика
мировая экономика
иран
ближний восток
сша
александр вучич
общество
сербия
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич из-за событий на Ближнем Востоке считает более неактуальным призыв к Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. "Если вы спросите меня, то это тема (участие в санкциях против РФ - ред.) в прошлом. Мы, европейцы, стоим перед гораздо более серьезными проблемами в будущем", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. В этой связи сербский президент указал на эскалацию ситуации вокруг Ирана. "Я думаю, что кризис в Иране будет иметь большие политические последствия, в европейских обществах произойдут большие изменения", - предположил Вучич. По его словам, "большие политические изменения" из-за происходящего на Ближнем Востоке уже можно наблюдать в США. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
https://1prime.ru/20260309/vuchich-868152985.html
иран
ближний восток
сша
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, ближний восток, сша, александр вучич, общество , сербия
Политика, Мировая экономика, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Александр Вучич, Общество , СЕРБИЯ
22:09 09.03.2026
 
Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален

Вучич назвал призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуальным

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич из-за событий на Ближнем Востоке считает более неактуальным призыв к Сербии присоединиться к антироссийским санкциям.
"Если вы спросите меня, то это тема (участие в санкциях против РФ - ред.) в прошлом. Мы, европейцы, стоим перед гораздо более серьезными проблемами в будущем", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
В этой связи сербский президент указал на эскалацию ситуации вокруг Ирана.
"Я думаю, что кризис в Иране будет иметь большие политические последствия, в европейских обществах произойдут большие изменения", - предположил Вучич.
По его словам, "большие политические изменения" из-за происходящего на Ближнем Востоке уже можно наблюдать в США.
Президент республики Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Вучич назвал Россию надежным партнером в области газоснабжения
20:10
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
 
ПолитикаМировая экономикаИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШААлександр ВучичОбществоСЕРБИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала