Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален
Вучич: призыв к Сербии присоединиться к санкциям против России неактуален
2026-03-09T22:09+0300
политика
мировая экономика
иран
ближний восток
сша
александр вучич
общество
сербия
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич из-за событий на Ближнем Востоке считает более неактуальным призыв к Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. "Если вы спросите меня, то это тема (участие в санкциях против РФ - ред.) в прошлом. Мы, европейцы, стоим перед гораздо более серьезными проблемами в будущем", - заявил Вучич в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. В этой связи сербский президент указал на эскалацию ситуации вокруг Ирана. "Я думаю, что кризис в Иране будет иметь большие политические последствия, в европейских обществах произойдут большие изменения", - предположил Вучич. По его словам, "большие политические изменения" из-за происходящего на Ближнем Востоке уже можно наблюдать в США. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
иран
ближний восток
сша
сербия
