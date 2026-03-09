https://1prime.ru/20260309/zadolzhennost--868148064.html

Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть

Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть - 09.03.2026, ПРАЙМ

Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T16:15+0300

2026-03-09T16:15+0300

2026-03-09T16:15+0300

экономика

финансы

россия

банки

"скоринг бюро"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в январе этого года объем всей "плохой" задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее. Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее. Таким образом, средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тысячи рублей против 64,7 тысячи рублей годом ранее.

https://1prime.ru/20251209/ipoteka-865351296.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, "скоринг бюро"