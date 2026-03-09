https://1prime.ru/20260309/zadolzhennost--868148064.html
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть
2026-03-09T16:15+0300
экономика
финансы
россия
банки
"скоринг бюро"
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в январе этого года объем всей "плохой" задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее. Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее. Таким образом, средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тысячи рублей против 64,7 тысячи рублей годом ранее.
