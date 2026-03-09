Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.03.2026
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть - 09.03.2026, ПРАЙМ
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть
Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:15+0300
2026-03-09T16:15+0300
экономика
финансы
россия
банки
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, в январе этого года объем всей "плохой" задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее. Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее. Таким образом, средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тысячи рублей против 64,7 тысячи рублей годом ранее.
финансы, россия, банки, "скоринг бюро"
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, "Скоринг бюро"
16:15 09.03.2026
 
Просроченная задолженность по кредитным картам в России выросла на четверть

Задолженность по кредитным картам в России в январе выросла на четверть

© РИА Новости . Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по кредитным картам в России в январе увеличился на четверть, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, в январе этого года объем всей "плохой" задолженности по кредиткам составил 652 миллиарда рублей против 508,2 миллиарда годом ранее.
Количество карт, по которым у россиян в начале года была допущена просрочка, составило 8,57 миллиона, что на 9% больше уровня годом ранее.
Таким образом, средняя просроченная задолженность по кредитным картам в январе достигла 76,1 тысячи рублей против 64,7 тысячи рублей годом ранее.
В России вырос объем просроченной задолженности по ипотеке на вторичку
9 декабря 2025
