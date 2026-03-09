Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе - 09.03.2026
https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148533.html
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе - 09.03.2026, ПРАЙМ
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе
Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:56+0300
2026-03-09T16:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией", — написал он в социальной сети X.Финский политик указал, что Зеленский боится, что война в Иране может повлиять на поддержку Украины западными странами.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
16:56 09.03.2026
 
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе

Мема: Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за войны в Иране

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией", — написал он в социальной сети X.
Финский политик указал, что Зеленский боится, что война в Иране может повлиять на поддержку Украины западными странами.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Фактически мертв": в ЕС запаниковали из-за случившегося с Зеленским
