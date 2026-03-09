https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148533.html
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе - 09.03.2026, ПРАЙМ
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе
Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:56+0300
2026-03-09T16:56+0300
2026-03-09T16:56+0300
мировая экономика
общество
ближний восток
иран
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией", — написал он в социальной сети X.Финский политик указал, что Зеленский боится, что война в Иране может повлиять на поддержку Украины западными странами.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260309/ukraina-868140924.html
ближний восток
иран
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , ближний восток, иран, владимир зеленский, украина
Мировая экономика, Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Владимир Зеленский, УКРАИНА
Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе
Мема: Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за войны в Иране