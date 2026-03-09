https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148533.html

Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе

Слова Зеленского об Иране вызвали изумление на Западе

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен начать переговоры с Москвой из-за боевых действий на Ближнем Востоке, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьезно задуматься о переговорах с Россией", — написал он в социальной сети X.Финский политик указал, что Зеленский боится, что война в Иране может повлиять на поддержку Украины западными странами.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

