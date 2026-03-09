https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148794.html

СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе

СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе - 09.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе

Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией,... | 09.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-09T16:58+0300

2026-03-09T16:58+0300

2026-03-09T16:58+0300

общество

мировая экономика

украина

донбасс

владимир зеленский

дмитрий песков

юрий ушаков

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией, пишет The New York Times."Отправившись в Донбасс, он дал понять, что Украина не намерена уступать эту территорию", — говорится в публикации.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

https://1prime.ru/20260309/ukraina-868148664.html

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков, всу