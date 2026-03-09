Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе - 09.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148794.html
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе - 09.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе
Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией,... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:58+0300
2026-03-09T16:58+0300
общество
мировая экономика
украина
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
юрий ушаков
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией, пишет The New York Times."Отправившись в Донбасс, он дал понять, что Украина не намерена уступать эту территорию", — говорится в публикации.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20260309/ukraina-868148664.html
украина
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков, всу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ДОНБАСС, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, ВСУ
16:58 09.03.2026
 
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе

NYT: Зеленский визитом в Донбасс показал, что не собирается его отдавать

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
Владимир Зеленский
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией, пишет The New York Times.
"Отправившись в Донбасс, он дал понять, что Украина не намерена уступать эту территорию", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление об Украине из-за войны в Иране
16:57
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАДОНБАССВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЮрий УшаковВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала