СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе - 09.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе
Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией,... | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:58+0300
2026-03-09T16:58+0300
2026-03-09T16:58+0300
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский своим недавним визитом на подконтрольные ВСУ территории Донбасса показал, что не планирует от них отказываться в ходе переговоров с Россией, пишет The New York Times."Отправившись в Донбасс, он дал понять, что Украина не намерена уступать эту территорию", — говорится в публикации.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.Помощник президента России Юрий Ушаков также называл вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
СМИ рассказали, что Зеленский натворил в Донбассе
NYT: Зеленский визитом в Донбасс показал, что не собирается его отдавать