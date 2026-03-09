https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868149075.html

СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на заявления Трампа

2026-03-09T16:59+0300

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о высказываниях американского президента Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times."Зеленский пожал плечами. <…> Он усмехнулся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта", — говорится в публикации.В четверг глава Белого дома назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.При этом президент США заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.

