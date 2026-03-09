https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868149075.html
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на заявления Трампа
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на заявления Трампа - 09.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на заявления Трампа
Владимир Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о высказываниях американского президента Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times. | 09.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-09T16:59+0300
2026-03-09T16:59+0300
2026-03-09T16:59+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский посмеялся, отвечая на вопрос о высказываниях американского президента Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times."Зеленский пожал плечами. <…> Он усмехнулся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта", — говорится в публикации.В четверг глава Белого дома назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.При этом президент США заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
https://1prime.ru/20260309/zelenskiy--868148794.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_164:0:2769:1954_1920x0_80_0_0_8f1f2e65fca521faaa1dbd6bd621c7d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на заявления Трампа
NYT: Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о критике со стороны Трампа