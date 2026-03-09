https://1prime.ru/20260309/zelenskiy-868139097.html

В Киеве раскрыли, что стало с Зеленским после авантюры на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не пользуется поддержкой стран Ближнего Востока, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Есть накладки. Это означает, что страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть", — заявил он, обсуждая слова главы киевского режима о намерении отправить в регион украинских специалистов по борьбе с беспилотниками. Политолог также отметил, что украинцам следует быть готовыми к тому, что конфликт с Россией останется без внимания мировой общественности. В связи с этим Киев должен ожидать прекращения финансовой и военной поддержки Запада, добавил он. "Им вообще уже не интересна Украина <…> Вот это надо осознать", — резюмировал Соскин. Зеленский ранее заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока экспертов по борьбе с БПЛА, хотя Киев пока не может нормально защищать даже собственную столицу. Он не уточнил, сколько людей отправится и куда именно. Позже глава киевского режима сообщил, что первая группа украинских специалистов прибудет на место уже на следующей неделе. США и Израиль 28 февраля начали военные действия против Ирана, включая атаки на Тегеран, что вызвало разрушения и гибель мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильским территориям и американским военным базам на Ближнем Востоке.

