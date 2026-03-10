https://1prime.ru/20260310/aktsii-868180816.html
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей - 10.03.2026, ПРАЙМ
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей
Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech падает на 21% на торгах во Франкфурте после объявления об уходе из компании ее основателей,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T19:37+0300
2026-03-10T19:37+0300
2026-03-10T19:37+0300
экономика
biontech
pfizer
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba55da95e1952c94c354f5c376d34cc7.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech падает на 21% на торгах во Франкфурте после объявления об уходе из компании ее основателей, следует из данных торгов. По состоянию на 18.28 мск акции BioNTech дешевели на 20,94% - до 68,7 евро за ценную бумагу. Ранее во вторник BioNTech сообщила, что основатели компании Угур Шахин и Озлем Туреджи покинут ее до конца 2026 года, чтобы создать инновационный стартап. Шахин и Туреджи основали компанию в 2008 году. Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 в конце 2020 года стала первой с момента начала вспышки заболевания, допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. Было поставлено более 3,1 миллиарда доз этой вакцины.
https://1prime.ru/20260310/krombacher-868165255.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/21/834232123_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_19509b0db333e59cd227922565db0a3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
biontech, pfizer, воз
Экономика, BioNTech, Pfizer, ВОЗ
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей
Акции немецкой биотехнологической компании BioNTech упали на 21% после ухода основателей