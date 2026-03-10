Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей - 10.03.2026
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей - 10.03.2026, ПРАЙМ
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей
Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech падает на 21% на торгах во Франкфурте после объявления об уходе из компании ее основателей,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T19:37+0300
2026-03-10T19:37+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech падает на 21% на торгах во Франкфурте после объявления об уходе из компании ее основателей, следует из данных торгов. По состоянию на 18.28 мск акции BioNTech дешевели на 20,94% - до 68,7 евро за ценную бумагу. Ранее во вторник BioNTech сообщила, что основатели компании Угур Шахин и Озлем Туреджи покинут ее до конца 2026 года, чтобы создать инновационный стартап. Шахин и Туреджи основали компанию в 2008 году. Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 в конце 2020 года стала первой с момента начала вспышки заболевания, допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. Было поставлено более 3,1 миллиарда доз этой вакцины.
19:37 10.03.2026
 
Акции BioNTech упали на 21 процент после ухода основателей

Акции немецкой биотехнологической компании BioNTech упали на 21% после ухода основателей

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость акций немецкой биотехнологической компании BioNTech падает на 21% на торгах во Франкфурте после объявления об уходе из компании ее основателей, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.28 мск акции BioNTech дешевели на 20,94% - до 68,7 евро за ценную бумагу.
Ранее во вторник BioNTech сообщила, что основатели компании Угур Шахин и Озлем Туреджи покинут ее до конца 2026 года, чтобы создать инновационный стартап. Шахин и Туреджи основали компанию в 2008 году.
Вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 в конце 2020 года стала первой с момента начала вспышки заболевания, допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях. Было поставлено более 3,1 миллиарда доз этой вакцины.
Заголовок открываемого материала