Американцы ожидают роста цен на бензин из-за операции США в Иране

Американцы ожидают роста цен на бензин из-за операции США в Иране

2026-03-10T02:57+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американцы считают, что цены на бензин будут расти на фоне военной операции США в Иране, следует из опроса, проведённого компанией Ipsos для агентства Рейтер. По результатам опроса, 67% американцев ожидают роста цен на бензин в течение года на фоне операции США в Иране. При этом 49% респондентов отметили, что война в Иране окажет преимущественно негативное влияние на их личное финансовое положение. Опрос проводился с 6 по 9 марта среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

