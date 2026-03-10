https://1prime.ru/20260310/amerikantsy-868160660.html
Американцы ожидают роста цен на бензин из-за операции США в Иране
Американцы ожидают роста цен на бензин из-за операции США в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
Американцы ожидают роста цен на бензин из-за операции США в Иране
Американцы считают, что цены на бензин будут расти на фоне военной операции США в Иране, следует из опроса, проведённого компанией Ipsos для агентства Рейтер. | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Американцы считают, что цены на бензин будут расти на фоне военной операции США в Иране, следует из опроса, проведённого компанией Ipsos для агентства Рейтер.
По результатам опроса, 67% американцев ожидают роста цен на бензин в течение года на фоне операции США в Иране. При этом 49% респондентов отметили, что война в Иране окажет преимущественно негативное влияние на их личное финансовое положение.
Опрос проводился с 6 по 9 марта среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трёх процентных пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
