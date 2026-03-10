https://1prime.ru/20260310/atvo-868176859.html
Jetour прекратил продажи некоторых кроссоверов в России
Jetour прекратил продажи некоторых кроссоверов в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Jetour прекратил продажи некоторых кроссоверов в России
Китайский автомобильный бренд Jetour с марта прекратил в России продажи моделей X50 и Х70, сообщили РИА Новости в компании. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:47+0300
2026-03-10T17:47+0300
2026-03-10T17:47+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848594142_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_66890e520592163219dcf2f77c1537b5.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Jetour с марта прекратил в России продажи моделей X50 и Х70, сообщили РИА Новости в компании. "С марта 2026 года линейка семейных кроссоверов бренда представлена в России только моделями Jetour X70+ и Jetout X90+. Вывод из модельного ряда кроссоверов Jetour X50 и Jetour X70 является естественной реакцией на потребительский спрос", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что такое решение позволит сконцентрироваться на наиболее востребованных автомобилях бренда, среди которых называются модели Dashing, Т2, Х70+ и Т1. "Мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке РФ", - добавили в компании. По данным аналитического агентства "Автостат", за прошлый год в России суммарно было реализовано новых автомобилей Jetour X50 и Х70 в количестве 1 296 и 282 машины соответственно.
https://1prime.ru/20260310/rossija-868162070.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848594142_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c38be4a1efbe5f8b2b3d7db9ea2931e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
Jetour прекратил продажи некоторых кроссоверов в России
Китайский автомобильный бренд Jetour с марта прекратил в России продажи моделей X50 и Х70
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Jetour с марта прекратил в России продажи моделей X50 и Х70, сообщили РИА Новости в компании.
"С марта 2026 года линейка семейных кроссоверов бренда представлена в России только моделями Jetour X70+ и Jetout X90+. Вывод из модельного ряда кроссоверов Jetour X50 и Jetour X70 является естественной реакцией на потребительский спрос", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что такое решение позволит сконцентрироваться на наиболее востребованных автомобилях бренда, среди которых называются модели Dashing, Т2, Х70+ и Т1.
"Мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке РФ", - добавили в компании.
По данным аналитического агентства "Автостат", за прошлый год в России суммарно было реализовано новых автомобилей Jetour X50 и Х70 в количестве 1 296 и 282 машины соответственно.
Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11%