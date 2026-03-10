https://1prime.ru/20260310/atvo-868176859.html

Jetour прекратил продажи некоторых кроссоверов в России

Jetour прекратил продажи некоторых кроссоверов в России

2026-03-10

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Китайский автомобильный бренд Jetour с марта прекратил в России продажи моделей X50 и Х70, сообщили РИА Новости в компании. "С марта 2026 года линейка семейных кроссоверов бренда представлена в России только моделями Jetour X70+ и Jetout X90+. Вывод из модельного ряда кроссоверов Jetour X50 и Jetour X70 является естественной реакцией на потребительский спрос", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что такое решение позволит сконцентрироваться на наиболее востребованных автомобилях бренда, среди которых называются модели Dashing, Т2, Х70+ и Т1. "Мы продолжаем следить за рынком и будем готовы предлагать продуктовые решения в соответствии с реалиями и тенденциями спроса на рынке РФ", - добавили в компании. По данным аналитического агентства "Автостат", за прошлый год в России суммарно было реализовано новых автомобилей Jetour X50 и Х70 в количестве 1 296 и 282 машины соответственно.

