https://1prime.ru/20260310/bank-868169379.html

Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 4 млрд рублей, прогнозирует ЦБ

Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 4 млрд рублей, прогнозирует ЦБ - 10.03.2026, ПРАЙМ

Кабмин абсорбирует ликвидность банков на 4 млрд рублей, прогнозирует ЦБ

Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T12:10+0300

2026-03-10T12:10+0300

2026-03-10T12:10+0300

финансы

банки

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 4 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 4 по 10 марта, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 36 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 499 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность на 24 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 3,137 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,66 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20260308/kriptovalyuta-868121889.html

https://1prime.ru/20260306/kurs--868088342.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, банк россия