Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия не откажется от атомной энергетики и будет строить новые АЭС - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260310/belgiya-868178224.html
Бельгия не откажется от атомной энергетики и будет строить новые АЭС
Бельгия не откажется от атомной энергетики и будет строить новые АЭС - 10.03.2026, ПРАЙМ
Бельгия не откажется от атомной энергетики и будет строить новые АЭС
Бельгия в краткосрочной перспективе намерена максимально использовать свои уже имеющиеся атомные станции для производства электроэнергии, в долгосрочной... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T18:30+0300
2026-03-10T18:30+0300
энергетика
газ
бельгия
ес
engie
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Бельгия в краткосрочной перспективе намерена максимально использовать свои уже имеющиеся атомные станции для производства электроэнергии, в долгосрочной перспективе государство собирается строить новые как традиционные, так инновационные реакторы, сообщил бельгийский премьер Барт де Вевер. Де Вевер на саммите по атомной энергетике заявил, что федеральное правительство намерено придать ядерной энергетике важное место в энергобалансе будущего. "В краткосрочной перспективе это означает максимально безопасное расширение возможностей существующих АЭС. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы построим новые атомные мощности, включая как большие реакторы, так и мощности с использованием современных технологий", - сказал премьер. По словам де Вевера, королевство в первую очередь намерено достичь баланса источников энергии, не замыкаясь на определенных источниках и поставщиках, что может гарантировать безопасность поставок. Он также указал, что его страна намерена внедрять малые модульные ядерные реакторы нового поколения как очень перспективные. "Они могут стать не только надежным источником энергии, но и мощным рычагом промышленной трансформации и конкурентоспособности", - объяснил глава правительства. На фоне энергетического кризиса в Евросоюзе Бельгия и оператор атомных станций Engie в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2037 года работы двух реакторов на двух АЭС в государстве: "Дуль 4" и "Тианж 3". Королевство изначально планировало закрыть все свои ядерные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии, однако на фоне энергетического кризиса в ЕС решение пересмотрели.
https://1prime.ru/20260306/zaes--868073041.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бельгия, ес, engie
Энергетика, Газ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Engie
18:30 10.03.2026
 
Бельгия не откажется от атомной энергетики и будет строить новые АЭС

Премьер де Вевер: Бельгия намерена максимально использовать свои уже имеющиеся АЭС

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Бельгия в краткосрочной перспективе намерена максимально использовать свои уже имеющиеся атомные станции для производства электроэнергии, в долгосрочной перспективе государство собирается строить новые как традиционные, так инновационные реакторы, сообщил бельгийский премьер Барт де Вевер.
Де Вевер на саммите по атомной энергетике заявил, что федеральное правительство намерено придать ядерной энергетике важное место в энергобалансе будущего.
"В краткосрочной перспективе это означает максимально безопасное расширение возможностей существующих АЭС. В среднесрочной и долгосрочной перспективах мы построим новые атомные мощности, включая как большие реакторы, так и мощности с использованием современных технологий", - сказал премьер.
По словам де Вевера, королевство в первую очередь намерено достичь баланса источников энергии, не замыкаясь на определенных источниках и поставщиках, что может гарантировать безопасность поставок. Он также указал, что его страна намерена внедрять малые модульные ядерные реакторы нового поколения как очень перспективные.
"Они могут стать не только надежным источником энергии, но и мощным рычагом промышленной трансформации и конкурентоспособности", - объяснил глава правительства.
На фоне энергетического кризиса в Евросоюзе Бельгия и оператор атомных станций Engie в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2037 года работы двух реакторов на двух АЭС в государстве: "Дуль 4" и "Тианж 3". Королевство изначально планировало закрыть все свои ядерные реакторы и перейти на возобновляемые источники энергии, однако на фоне энергетического кризиса в ЕС решение пересмотрели.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
На Запорожской АЭС восстановили резервную линию электропередачи
6 марта, 08:36
 
ЭнергетикаГазБЕЛЬГИЯЕСEngie
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала